Росіяни утримують у Чорному морі 6 кораблів, серед них ракетоносій

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Загальний залп складає до 4 ракет.

В Азовському морі перебуває один російський корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі чергують 8 ворожих кораблів, із них 2 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 24 ракет.

Фото: пресслужба ВМС

Варто зазначити, що вночі Повітряні сили знищили 2 з чотирьох "калібрів", які було випущено з фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.