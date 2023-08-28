Росіяни утримують у Чорному морі 6 кораблів, серед них ракетоносій
Станом на 28 серпня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають шість ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Загальний залп складає до 4 ракет.
В Азовському морі перебуває один російський корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі чергують 8 ворожих кораблів, із них 2 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 24 ракет.
Фото: пресслужба ВМС
Варто зазначити, що вночі Повітряні сили знищили 2 з чотирьох "калібрів", які було випущено з фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.
- Минулої доби окупанти вивели в Чорне море фрегат "Адмірал Ессен", загальний залп становив 8 ракет.
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