У Чорному морі вирує шторм, російські кораблі укриваються за кримським мисом Тарханкут, - ОК "Південь"
За інформацією оперативного командування "Південь", російські кораблі у Чорному морі зараз укриваються за кримським мисом Тарханкут
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Напоготові російський агресор тримає 2 надводних ракетоносії з 16 крилатими ракетами типу "Калібр".
В ОК відзначили, що у Чорному морі продовжується шторм, а ворожі кораблі укриваються вздовж кримського узбережжя за мисом Тарханкут, у напрямку Новоросійська.
"Загроза ракетних ударів та обстрілів залишається високою для всіх районів півдня України, не нехтуйте попередженнями про повітряні тривоги, не наражайте себе на небезпеку, в тому числі на узбережжі і в прибережних водах, пам’ятайте, що встановлені обмеження – це турбота про збереження вашого життя і здоров’я", - пише "Південь".
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