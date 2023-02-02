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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Чорному морі зменшилась кількість російських носіїв "калібрів"

У Чорному морі зменшилась кількість російських носіїв "калібрів"

2 лютого, 2023 четвер
16:24
війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Росія завела частину ракетоносіїв у Чорному морі до пунктів базування. Наразі на бойовому чергуванні перебуває лише один носій крилатих ракет "Калібр"

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі перебувають 10 російських кораблів, із яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 72 ракети.

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Новини
Україна
окупанти
крилата ракета
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