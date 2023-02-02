У Чорному морі зменшилась кількість російських носіїв "калібрів"

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі перебувають 10 російських кораблів, із яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 72 ракети.

31 січня Росія утримувала в Чорному морі 12 кораблів, серед яких були три носії крилатих ракет "Калібр".

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