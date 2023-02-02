У Чорному морі зменшилась кількість російських носіїв "калібрів"
Росія завела частину ракетоносіїв у Чорному морі до пунктів базування. Наразі на бойовому чергуванні перебуває лише один носій крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 8 ракет", - ідеться в повідомленні.
В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі перебувають 10 російських кораблів, із яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 72 ракети.
- 31 січня Росія утримувала в Чорному морі 12 кораблів, серед яких були три носії крилатих ракет "Калібр".
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