У Данії заявили, що всі біженці з України після війни мають повернутися додому
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що біженці з Україні перебувають в країні тимчасово
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
"Статус біженця тимчасовий, тому ви повинні повернутися та допомогти відбудувати свою Батьківщину, коли з'явиться така можливість. Це дасть нам змогу допомогти іншим біженцям", – сказала очільниця уряду.
Українські біженці отримали право перебувати на території Данії упродовж двох років. Вони можуть працювати, отримувати освіту та медичну допомогу.
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