У Данії заявили, що всі біженці з України після війни мають повернутися додому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.



"Статус біженця тимчасовий, тому ви повинні повернутися та допомогти відбудувати свою Батьківщину, коли з'явиться така можливість. Це дасть нам змогу допомогти іншим біженцям", – сказала очільниця уряду.

Українські біженці отримали право перебувати на території Данії упродовж двох років. Вони можуть працювати, отримувати освіту та медичну допомогу.