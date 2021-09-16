У ДБР назвали найбільших хабарників 2021 року
Державне бюро розслідувань цьогоріч заявило, що серед "лідерів" за кількістю хабарів є поліцейські
Про це повідомляє ДБР.
"За 8 місяців 2021 року завдяки роботі ДБР задокументовано отримання неправомірної вигоди посадовцями по всій території України на загальну суму 20,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Так, за 8 місяців 2021 року найбільшу загальну суму неправомірної вигоди задокументовано у:
- Києві - 8,8 млн грн;
- Харківській області - 1,8 млн грн;
- Київській області - 1,7 млн грн;
- Одеській області - 1,4 млн грн;
- Тернопільській області - 1,1 млн грн.
Загальний розмір збитків державі, які виявили в результаті розслідувань працівники ДБР, становить 167 млн грн. Крім того, арештували майно на суму 365 млн грн.
Повідомлення про підозру у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень оголосили 482 людям. З них за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України) стосовно 282 людей, з яких:
- 1 посадовець категорії "А";
- 108 поліцейських;
- 8 прокурорів;
- 1 працівник СБУ;
- 20 податківців;
- 19 митників;
- 27 прикордонників;
- 11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;
- 10 працівників Державної лісової охорони;
- 3 працівники Держрибагентства;
- 2 працівники Державної міграційної служби;
- 4 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
- 2 працівники Національної гвардії України;
- 15 військовослужбовців;
- 51 інших.
Від початку поточного року завдяки роботі ДБР до суду направлені обвинувальні акти стосовно 429 людей, з них 232 обвинувачуються за статтею отримання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України).
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