У Defense Express проаналізували, скільки гелікоптерів уразили ATACMS на летовищах поблизу Луганська та Бердянська

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Для того, щоб визначити результативність ударів по ворожих летовищах поблизу Луганська та Бердянська потрібен час. По Бердянську самі окупанти надали певну інформацію для аналізу, тому можна було визначити приблизну кількість знищених гвинтокрилів на тому летовищі. А по Луганську загарбники були більш обачними, а можливо не змогли нічого знімати, однак все одно надходить об'єктивна інформація у вигляді супутникових знімків", - прокоментував директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За його словами, експертами Defense Express були проаналізовані останні супутникові знімки від Planet Labs, які були оприлюднені у мережі інтернет.

"Слід сказати, що на аеродромі біля Луганська, де базувалися гелікоптери армійської авіації, можна ідентифікувати, що це були ударні гелікоптери Ка-52. Також на знімках можна роздивитися, що є висока ймовірність того, що на цьому летовищі було уражено 5 гелікоптерів. А якщо подивитися щодо летовища біля Бердянська, то за різним оцінками там було знищено до 10 гелікоптерів. Відповідно, цифра у 15 гелікоптерів, які втратив ворог, є суттєвою", - підкреслив військовий експерт.

Валерій Рябих зауважив, що треба розрізняти розуміння ураження та знищення того чи іншого виду озброєння та військової техніки. Знищення не передбачає відновлення, тобто це безповоротна втрата для противника. А щодо ураження, то є вірогідність, що можливе відновлення, яке потребує часу в залежності від ступеня пошкодження.