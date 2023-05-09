Про це повідомили у Єврокомісії.

Зазначається, що святкуючи День Європи, ЄК підтверджує непохитну підтримку і солідарність з Україною та її народом.

"Європа була поряд з Україною, коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року. Ми все ще поруч сьогодні. І будемо поруч стільки, скільки буде потрібно", - ідеться у повідомленні.