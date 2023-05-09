У День Європи український стяг підняли поряд із прапорами ЄС біля будівлі Єврокомісії
Сьогодні, 9 травня, біля будівлі Європейської комісії у День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України
Про це повідомили у Єврокомісії.
Зазначається, що святкуючи День Європи, ЄК підтверджує непохитну підтримку і солідарність з Україною та її народом.
"Європа була поряд з Україною, коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року. Ми все ще поруч сьогодні. І будемо поруч стільки, скільки буде потрібно", - ідеться у повідомленні.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня прибула до Києва й зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
- Сьогодні, 9 травня, Україна вперше за двадцять років долучилась до заходів з нагоди Дня Європи. Це свято традиційно 9 травня відзначається в Європейському Союзі та інших країнах на знак миру та єдності на континенті.
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