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Огляд

У День захисту дітей росіяни вбили маленьких українців, Молдову захищають літаки НАТО. Акценти світових ЗМІ 1 червня

Юрій Мартинович
1 червня, 2023 четвер
10:07
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Чергова атака росіян української столиці вбила трьох людей, зокрема двох дітей. У Молдові проходить важливий європейський саміт, який відвідає і президент Зеленський

На таких темах акцентують міжнародні видання 1 червня:

Російські ракети вбивають українських дітей

Нічна атака по Києву 1 червня

Фото: КМВА


Черговий нічний обстріл росіянами Києва не оминув увагою світові ЗМІ. Смерть дітей на перших шпальтах видань. Заголовок BBC: "Діти загинули після чергової атаки на Київ", заголовок Der Spiegel: "Двоє дітей загинули після атаки на Київ", заголовок CNN: "У Києві загинули діти", заголовок The Guardian:"Троє людей загинули у Києві під час нападу Росії рано вранці, серед них двоє дітей".

Як зазначають офіційні особи Києва, сьогодні, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей двоє дітей і один дорослий загинули, більше десятка людей отримали поранення внаслідок нового нічного ракетного обстрілу столицю. Загиблим дітям орієнтовно 5-6 років та 12-13.

Атака стала четвертою цього тижня після 17 атак на українську столицю протягом травня - більшість з них відбулися вночі.

Зустріч європейських політиків у Молдові

Молдова

Фото: gettyimages


Крім цього, світові медіа чимало писали про саміт Європейського політичного співтовариства, який відбудеться в Молдові. У Politico написали статтю про це, яку назвали "Лідери Європи зустрічаються в тіні Росії", адже Молдову президент РФ Путін досі вважає частиною сфери впливу Москви.

"Зустріч десятків європейських лідерів у Молдові стане символічним пальцем в очі Володимира Путіна — знаком колективного зобов’язання об’єднати зусилля проти Москви. Це також великий ризик. Буквально і метафорично, другий саміт так званого Європейського політичного співтовариства відбувається на задньому дворі Росії, регіоні, який Путін розглядає як частину сфери впливу Москви. Це робить залучення кількох десятків світових лідерів непростим завданням", - констатують у Politico.

Молдова закрила свій повітряний простір на час саміту, і літаки спостереження НАТО будуть пильно стежити за нею – це знак постійної загрози російського вторгнення.

Головними темами саміту стануть безпека, енергетика, поглиблення інтеграції. До Молдови вже прибули близько 50 лідерів держав для участі. Очікується, що президент України Володимир Зеленський теж візьме участь в саміті.

Попри дрони у Москві, Путін прагне продемонструвати спокій

москва, кремль

Фото: gettyimages


Також міжнародні видання зацікавила тактика президента Росії після атаки дронів на Москву. Як пише The Washington Post, через кілька годин після того, як десятки ворожих безпілотників проникли в російську столицю, пошкодивши два житлових будинки, президент Росії Володимир Путін не збентежився перед журналістами, поводячись так, ніби нічого незвичайного не сталося.

"Безтурботне ставлення Путіна та така ж приглушена заява Кремля в середу показали, що російське керівництво робить усе можливе, щоб створити відчуття спокою та контролю, незважаючи на атаку безпілотників, яка спонукала журналіста російського інформаційного агентства запитати в Путіна, чи планується запровадити воєнний стан на вимогу лідера Чечні Рамзана Кадирова?", - пишуть у виданні.

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