У деокупованому Лимані на Донеччині знайшли поховання понад 50 цивільних, - hromadske
У деокупованому Лимані Донецької області знайшли поховання з тілами понад 50 мирних жителів
Про це повідомляє hromadske.
За даними видання, росіяни викопували траншеї та змушували людей, яких підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для поховання.
Місцевий житель, якого окупанти затримували і залучали до поховання загиблих, розповів журналістам, що не всіх похованих ідентифікували, а тіла могли довго лежати на вулицях. Крім того, загиблих від обстрілів інколи ховали їхні сусіди.
На похованні встановлені таблички, на деяких із яких написані імена, інші ж містять лише номери.
Крім того, видання зазначає, що окупанти, відступаючи, залишали тіла своїх загиблих, зокрема, в одній із хат, де вони жили та організували медпункт - звідти забрали лише поранених.
- 23 вересня завершилася ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Всього ексгумували 436 тіл, більшість із яких має ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.
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