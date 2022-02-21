У держбюджеті України на 2022 рік передбачено понад 3 млрд грн на формування сил тероборони ЗСУ, - заступник секретаря РНБО

Про це він повідомив на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Для формування Сил територіальної оборони Збройних сил України державним бюджетом України та Планом утримання та розвитку Збройних сил України на 2022 рік передбачено майже 3,1 млрд грн", - заявив Хомчак.



За його словами, уряд уже ухвалив 15 постанов, що унормовують деякі положення закону щодо створення та функціонування системи територіальної оборони, організації руху опору та підготовки громадян до національного спротиву.



Хомчак повідомив, що під час проведених секретарем РНБО у грудні 2021 та січні 2022 року нарад із керівниками центральних органів виконавчої влади та суб'єктами сектору безпеки та оборони виявлено низку проблемних питань.



Незадовільним є стан справ щодо виділення фондів для розміщення органів управління бригад та батальйонів Сил тероборони, складний процес укладення контрактів для проходження служби в резерві Сил територіальної оборони, низький рівень підготовки громадян України до національного спротиву та забезпеченості підрозділів територіальної оборони засобами зв'язку, індивідуальної захистом та автотехнікою.



Також Хомчак наголосив на недостатньому рівні взаємодії Сил тероборони з місцевими органами самоврядування щодо популяризації служби, проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо заходів для підвищення мотивації громадян до військової служби та служби в резерві у складі Сил тероборони.

Нагадаємо, 15 лютого Рада ухвалила за основу законопроєкт про застосування тероборони у районах бойових дій разом із Об’єднаними силами.