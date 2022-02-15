Рада ухвалила за основу законопроєкт про застосування тероборони у районах бойових дій разом із Об’єднаними силами

За відповідне рішення проголосували 304 нардепи, передає Еспресо.TV.



Група народних депутатів 17 січня 2022 року подала законопроєкт №6521. У пояснювальній записці зазначається, що його ціль - це надання можливості територіальній обороні виконувати завдання разом з іншими угрупованнями військ чи об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України в районах ведення бойових дій.



Наразі є чинними положення Закону України "Про основи національного спротиву" (стаття 20). Вони визначають, що виконання завдань територіальної оборони можливе виключно поза районами ведення воєнних дій.



У першому завданні тероборони (стаття 3) визначається, що реагування та вжиття заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості територіальна оборона здійснює лише до моменту розгортання на цій території угруповання військ або об’єднаних сил, призначених для ведення бойових дій з відсічі збройної агресії проти України.



Двадцять один нардеп (від партій "Голос", "Слуга народу" та "Європейська солідарність") пропонують змінити ці статті закону та надати Силам ТрО можливість виконувати завдання територіальної оборони на всій території України включно з районами ведення бойових дій.



На думку депутатів, такі зміни забезпечать можливість проведення ефективніших загальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів під час протидії воєнним загрозам.



"Щойно ВРУ проголосувала в першому читанні ініційований мною законопроект №6521 про внесення зміни до ЗУ "Про основи національного спротиву". Цим законопроектом пропонується надати можливість виконувати завдання територіальної оборони в районах ведення бойових дій" - написав ініціатор законопроєкту Роман Костенко у Facebook.





Нагадаємо, 7 лютого 2022 начальник штабу Сил територіальної оборони Збройних Сил України полковник Сергій Собко повідомив, що крім періодичних річних навчальних зборів для резервістів планують запустити щотижневу підготовку на добровільній основі.



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