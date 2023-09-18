У Держдумі пояснили, чому поки не блокують Youtube
У Росії заявили, що блокування YouTube не буде, поки не з'явиться повноцінний аналог, але наразі адекватної заміни йому нема
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн у неділю, 17 вересня, заявив, що блокування YouTube у Росії не буде, поки не з'явиться повноцінний аналог.
"На сьогодні адекватної та повноцінної заміни YouTube у російських аналогах, на жаль, поки що немає, ключове слово тут - поки що", - сказав він на навчальному семінарі напередодні першого засідання молодіжного парламенту в підмосковному Аносині.
Хінштейн висловив сподівання, що такий аналог з'явиться, а також зазначив, що буде поставлено питання, чому досі його не було створено. Вочевидь, коли згадують про аналог YouTube, російський RuTube вже навіть і не згадують.
Загалом, сказав депутат, YouTube в даний час, як і корпорація Google, "займає досить суб'єктивну та політично вмотивовану позицію щодо Росії".
Але, якщо блокування будь-якого месенджера, наприклад, WhatsApp, для користувачів "не створить серйозних проблем", оскільки є безліч аналогів, то з YouTube справа інакша.
Також Хінштейн повторив, що блокування WhatsApp в Росії можливе, якщо буде запущено російськомовні канали в месенджері.
Він зазначив, що якщо раніше, коли блокувався Telegram, технічно реалізувати заборону було складно, то тепер прийнято "низку законів, що дозволяють застосовувати різні методи реагування".
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Сайт відеохостингу Rutube зазнав 9 травня кібератаки, після якої не підлягає відновленню.
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Пізніше повідомлялось, що російський відеохостинг Rutube через 10 днів після масштабної кібератаки так і не зміг поновити свою роботу в повному обсязі.
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