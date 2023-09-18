У Держдумі пояснили, чому поки не блокують Youtube

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн у неділю, 17 вересня, заявив, що блокування YouTube у Росії не буде, поки не з'явиться повноцінний аналог.

"На сьогодні адекватної та повноцінної заміни YouTube у російських аналогах, на жаль, поки що немає, ключове слово тут - поки що", - сказав він на навчальному семінарі напередодні першого засідання молодіжного парламенту в підмосковному Аносині.

Хінштейн висловив сподівання, що такий аналог з'явиться, а також зазначив, що буде поставлено питання, чому досі його не було створено. Вочевидь, коли згадують про аналог YouTube, російський RuTube вже навіть і не згадують.

Загалом, сказав депутат, YouTube в даний час, як і корпорація Google, "займає досить суб'єктивну та політично вмотивовану позицію щодо Росії".

Але, якщо блокування будь-якого месенджера, наприклад, WhatsApp, для користувачів "не створить серйозних проблем", оскільки є безліч аналогів, то з YouTube справа інакша.

Також Хінштейн повторив, що блокування WhatsApp в Росії можливе, якщо буде запущено російськомовні канали в месенджері.

Він зазначив, що якщо раніше, коли блокувався Telegram, технічно реалізувати заборону було складно, то тепер прийнято "низку законів, що дозволяють застосовувати різні методи реагування".