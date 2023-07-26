Про це заявив депутат держдуми РФ Дмитро Новіков, пише РІА новини.

"Робота над новим підручником з історії. Одне із питань, яке ми вважаємо важливим обговорити разом із професійною спільнотою істориків. Про часові рамки Другої світової війни", - сказав депутат.

Новіков підкреслив, що партія виступила з ідеєю встановити датою початку війни 7 липня 1937 року. Це день, коли мілітаристська Японія напала на Китай.