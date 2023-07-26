У держдумі РФ запропонували переглянути дату початку Другої світової війни
Комуністична партія Росії запропонувала переглянути дату початку Другої світової війни та перенести її на 7 липня 1937 року
Про це заявив депутат держдуми РФ Дмитро Новіков, пише РІА новини.
"Робота над новим підручником з історії. Одне із питань, яке ми вважаємо важливим обговорити разом із професійною спільнотою істориків. Про часові рамки Другої світової війни", - сказав депутат.
Новіков підкреслив, що партія виступила з ідеєю встановити датою початку війни 7 липня 1937 року. Це день, коли мілітаристська Японія напала на Китай.
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