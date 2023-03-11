Медведєв запропонував змінити назву України

Про це Медведєв написав у telegram.

Таким чином він відреагував на доручення Володимира Зеленського прем'єр-міністру Денису Шмигалю вивчити питання про перейменування Росії на Московію, після того, як відповідна петиція набрала необхідні 25 тис. голосів. Також заступник голови радбезу обізвав Володимира Зеленського "нацистом".

"Верховний київський "нацист" доручив опрацювати питання про перейменування Росії на Московію. Ну що тут сказати… Наша відповідь? Ні, звісно, не "Хохляндія". І тим більше не "Малоросія". Тільки Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!", - написав Медведєв.