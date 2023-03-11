Медведєв запропонував змінити назву України
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував змінити назву України, у відповідь на петицію про перейменування Росії на Московію
Про це Медведєв написав у telegram.
Таким чином він відреагував на доручення Володимира Зеленського прем'єр-міністру Денису Шмигалю вивчити питання про перейменування Росії на Московію, після того, як відповідна петиція набрала необхідні 25 тис. голосів. Також заступник голови радбезу обізвав Володимира Зеленського "нацистом".
"Верховний київський "нацист" доручив опрацювати питання про перейменування Росії на Московію. Ну що тут сказати… Наша відповідь? Ні, звісно, не "Хохляндія". І тим більше не "Малоросія". Тільки Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!", - написав Медведєв.
- 10 березня Володимир Зеленський оприлюднив відповідь на петицію про перейменування Росії на Московію.
- 11 березня речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала петицію про перейменування Росії на Московію ще одним свідченням, що Україну прагнуть перетворити на "анти-Росію".
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