У Держдумі РФ запропонували відзначати роковини розпаду СРСР

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Чернишова, закріплення 26 грудня, коли СРСР припинив існування в 1991 році, в якості особливої дати увічнить пам'ять "про значущу подію в історії російської держави.

"Так, я дійсно запропонував таку ініціативу. Причина дуже проста: цього року 30 років з дня розпаду великої за своєю потужністю і історії держави — країни, яка перемогла найстрашнішого ворога на Землі", - сказав Чернишов.

Депутат від ЛДПР додав, що припинення існування СРСР "стало головною геополітичною катастрофою XX століття, яка призвела до дезінтеграції в різних сферах життя суспільства, загострення економічної і політичної кризи, виникнення конфліктів на національному грунті".

Нагадаємо, 21 грудня колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб назвав огидним виступ збірної Росії з хокею у светрах з написом "СССР".

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