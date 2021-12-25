У Держдумі РФ запропонували відзначати роковини розпаду СРСР
Віце-спікер Держдуми Росії Борис Чернишов подав законопроєкт, в якому пропонує відзначати роковини розпаду СРСР
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Чернишова, закріплення 26 грудня, коли СРСР припинив існування в 1991 році, в якості особливої дати увічнить пам'ять "про значущу подію в історії російської держави.
"Так, я дійсно запропонував таку ініціативу. Причина дуже проста: цього року 30 років з дня розпаду великої за своєю потужністю і історії держави — країни, яка перемогла найстрашнішого ворога на Землі", - сказав Чернишов.
Депутат від ЛДПР додав, що припинення існування СРСР "стало головною геополітичною катастрофою XX століття, яка призвела до дезінтеграції в різних сферах життя суспільства, загострення економічної і політичної кризи, виникнення конфліктів на національному грунті".
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Нагадаємо, 21 грудня колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб назвав огидним виступ збірної Росії з хокею у светрах з написом "СССР".
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