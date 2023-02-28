Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив 28 лютого в ефірі телемарафону.

"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але й будування інженерно-фортифікаційних споруд", – сказав він.

"Через підступність ворога ми розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього", – додав Демченко.

Що стосується Білорусі, то тут українські прикордонники створюють двокілометрову смугу, яку буде заміновано.

"Місцями може бути менше, це залежить від ландшафту та загрозливості напрямку", - уточнив Демченко.