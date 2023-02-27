Про це в ефірі телемарафону 27 лютого сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Висадка десанту в Придністров’ї неможлива апріорі, адже це необхідно перетнути повітряний простір або країн НАТО, або безпосередньо України. Ну хто ж їм дозволить?!" - заявила вона.

"Наша відсіч буде абсолютно потужною. Наші сили, зосереджені вздовж кордону, – адекватні тій загрозі, яка гіпотетично можлива, якщо вони відчайдушно рвонуть", - додала Гуменюк.

23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.

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