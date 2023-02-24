Влада Молдови несподівано заговорила про намір відкалібрувати обороноздатність країни. Йдеться про "виведення російських військ та демілітаризацію тубільців" Придністровʼя. Таке враження, ніби хтось підмінив нерішучу президентку Санду. Я навіть здогадуюся, хто.

Оголосити російський контингент у Придністров’ї поза законом, як виявилося, дуже просто. Але до цього часу молдовським політикам було страшнувато і не до цього.

Війська мордору базуються у ПМР на основі угоди між Молдовою та РФ від 1992 р. У ній окупанти названі миротворцями, а поліцейська операція з підтримки маріонеткової влади — гарантуванням безпеки на території Придністровʼя.

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1999 року Москва підписала Стамбульські угоди, згідно з якими мала б завершити свою місію у ПМР. Та кремль не дотримав обіцянок.

Кишинів має повне право денонсувати угоду від 1992 р. У цьому випадку РФ повинна відтягти своїх "миротворців", інакше вони офіційно стануть окупантами, а президент Санду матиме право звернутися за допомогою до однієї з сусідніх країн, наприклад, до України.

Кишинів має повне право денонсувати угоду від 1992 р. У цьому випадку РФ повинна відтягти своїх "миротворців", інакше вони офіційно стануть окупантами, а президент Санду матиме право звернутися за допомогою до однієї з сусідніх країн, наприклад, до України

Перший крок зроблено: новий прем’єр Молдови Дорін Речан раптом заявив, що у нього є час та натхнення зайнятися "виведенням російських військ та демілітаризацією тубільців" у Придністров’ї. Тут сам час пояснити, звідки у молдаван набралося стільки завзяття.

Санду змінила уряд, призначивши премʼєром радника з питань національної оборони Доріна Речана, так звану — залізну руку. Таким чином, Кишинів відреагував на попередження Києва про плани Москви дестабілізувати політичну ситуацію в Молдові.

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Спостерігаючи за Санду, логічно припустити, що навіть на цю інформацію вона мала б відреагувати традиційно "краще нічого не робити, ніж зробити щось не те". Та нинішня реакція виявилася нехарактерною для президентки.

Зеленський оприлюднив план проросійського перевороту в Молдові, і Санду раптом прокинулася від свого летаргічного сну. Складається враження, що спрацювали не лише матеріали від Зеленського, але і якийсь невидимий будильник від США

Тут варто сказати, Україна упродовж останнього року намагалася прикрити свій одеський тил з боку проросійського Придністровʼя. Але Санду поводилася себе так, ніби бункерний фюрер — її кращий товариш, а крила війни ніколи не зачеплять Молдову. Але тут Зеленський оприлюднив план проросійського перевороту в Молдові, і Санду раптом прокинулася від свого летаргічного сну. Складається враження, що спрацювали не лише матеріали від Зеленського, але і якийсь невидимий будильник від США. Бо надто вже активно Кишинів включився в демілітаризацію ПМР.

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Україні важливо вигнати русню із ПМР не лише через прикриття тилів. У Придністровʼї, під українським кордоном розташований великий склад боєприпасів русні. ЗСУ давно вже мріяли про прогулянку в сусідню державу, аби збагатитися такими потрібними для знищення русні боєприпасами.

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з Придністровʼям. Тепер слово за Санду та її урядом. Має бути цікаво.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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