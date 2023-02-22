У Росії шукають шляху до миру без Путіна
Схоже, Кремль після натяків НАТО дійсно почав промацувати ґрунт на предмет "якщо не з Путіним — то переговори дійсно можливі?"
Лукашенка знов використали як "посланця миру" - ретранслятора настійливих натяків Кремля на переговори.
Тільки цим разом взялись переконувати, що це Зеленський не хоче переговорів і масово посилає військових на смерть, а от самі українські військові категорично не згодні з позицією президента і не хочуть воювати, із задоволенням підуть на мирні переговори.
Хоча початок заяви — Лукашенко вголос, публічно визнав, що Росія таки може "не перемогти" - теж річ знакова. Таке не озвучують, коли все прекрасно і перевага на полі бою панівна — в особовому складі (300 000, як ми в курсі) і в боєприпасах. Та й ракети для нищення цивільної інфраструктури попри все продовжують вироблятись, хоча і в мінімальній кількості (зате з Ірану почали підвозити). Але на тлі цього всього — все одно визнання можливості поразки.
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"Чудеса могут случиться, что Россия не победит. ...Всегда есть с кем говорить о мире. Войну нужно прекращать - самые талантливые убеждённые военные в Украине считают так. Поэтому вот вы увидите: нам всё равно, и россиянам прежде всего, придётся договариваться с военными Украины. И военные смогут договориться. Я вам скажу так: с Россией можно договориться о невероятном. Но надо делать шаги в этом направлении. И не ставить предварительных условий перед тем как сесть за стол переговоров".
Таке враження, що цим разом Лукашенка послав не так Путін, як хтось інший — можливо, власне окремі представники військових. Або Путін разом з військовими
Взагалі цікава заява. Таке враження, що цим разом Лукашенка послав не так Путін, як хтось інший — можливо, власне окремі представники військових. Або Путін разом з військовими. "Військові зможуть домовитись" - це ж не тільки про українську сторону, але й про російську. І де в цій формулі місце Путіну?
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Це схоже на попередню, ще дуже приблизну відповідь європейцям і американцям з їхніми вже прямими вказівками "Переговори можливі, але не з Путіним". Ніби найочевидніший рецепт: утилізація Путіна в будь-який спосіб і з будь-якою легендою, а тоді переговори.
Але тут, можливо, пробують натякнути на компроміс: "А якщо Путін лишиться, але переговори вестимуть і капітуляцію укладатимуть російські військові? Так можна?". Тоді це свідчить про те, що Путін вже прийняв поразку і шукає способи лишитись живим, при капіталах і навіть, можливо, при якійсь частці влади.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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