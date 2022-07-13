Про це повідомляє офіційний facebook Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Як потрібно правильно видаляти файли, інформацію з телефону так, щоб окупанти не мали змоги її відновити?

Один із варіантів – видалити окремі файли вручну. Потрібно обрати потрібний файл, натиснути кнопку видалити. А після цього очистити кошик через файловий менеджер, адже видалені файли можуть зберігатися в ньому аж до 30 днів.

Але навіть тоді файли все ще можуть бути відновлені. Краще додатково скористатися шредерами. Це програми, які дають можливість безповоротно знищувати файли.

Ще один варіант видалити дані зі смартфону – скинути систему до заводських налаштувань. З телефону будуть видалені абсолютно вся інформація і файли без можливості відновлення.

Варто звернути увагу, що порожній телефон також може викликати підозри в окупантів.

Як скинути систему до заводських налаштувань:

▪️Android: зайдіть у Налаштування > оберіть Загальне керування > натисніть Скидання > натисніть Скинути до заводських налаштувань (назви меню можуть дещо відрізнятися залежно від моделі телефону).

▪️iOS: оберіть Параметри > Загальні > Перенести чи скинути iPhone > Стерти весь вміст і налаштування.

У Держспецзв'язку також дали пораду, що робити, якщо у вас вкрали телефон.

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