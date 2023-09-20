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У Дії обрали журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023: кому віддали голоси

20 вересня, 2023 середа
09:15
Культура Євробачення 2023

У середу, 20 вересня, у застосунку "Дія" оголосили трьох переможців у голосуванні про журі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023

Про це у телеграм повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь понад 630 тис. українців.

Так, лідерами голосування та членами журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення стали:

  • Ігор Кондратюк (28,16%) - телевізійний ведучий, продюсер та шоумен. Співавтор співочих талант-шоу "Караоке на майдані" та "Шанс", екссуддя "Україна має талант" та "X-Фактор"; 
  • Jerry Heil (24,93%) - співачка, музикантка й авторка пісень. У 2023 році стала лауреаткою премії Music Moves Europe Awards. Музична продюсерка, засновниця музичного лейбла Nova Music; 
  • ALYONA ALYONA (20,91%) - реперка, композиторка й авторка пісень. Співзасновниця музичного лейбла ENKO. У 2020 році увійшла до європейського списку Forbes "30 до 30". 

Журі Нацвідбору Дитячого Євробачення-2023

Фото: Федоров / телеграм

Віддати свій голос за улюбленого артиста в Дії можна було з 11 по 17 вересня включно.

Голова Мінцифри додає, що новообране журі разом з глядачами 1 жовтня обере фіналіста Нацвідбору, який представить Україну на пісенному конкурсі в Ніцці. 
 
Подивитися фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 також можна буде в Дії.

  • У понеділок, 11 вересня, у застосунку Дія запустили нове опитування, щоб обрати журі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Серед кандидатів в журі були представлені 8 претендентів.
Євробачення
Україна
музика
Технології
Дія
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