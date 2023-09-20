У Дії обрали журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023: кому віддали голоси

Про це у телеграм повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь понад 630 тис. українців.

Так, лідерами голосування та членами журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення стали:

Ігор Кондратюк (28,16%) - телевізійний ведучий, продюсер та шоумен. Співавтор співочих талант-шоу "Караоке на майдані" та "Шанс", екссуддя "Україна має талант" та "X-Фактор";

Jerry Heil (24,93%) - співачка, музикантка й авторка пісень. У 2023 році стала лауреаткою премії Music Moves Europe Awards. Музична продюсерка, засновниця музичного лейбла Nova Music;

ALYONA ALYONA (20,91%) - реперка, композиторка й авторка пісень. Співзасновниця музичного лейбла ENKO. У 2020 році увійшла до європейського списку Forbes "30 до 30".

Фото: Федоров / телеграм

Віддати свій голос за улюбленого артиста в Дії можна було з 11 по 17 вересня включно.

Голова Мінцифри додає, що новообране журі разом з глядачами 1 жовтня обере фіналіста Нацвідбору, який представить Україну на пісенному конкурсі в Ніцці.



Подивитися фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 також можна буде в Дії.