У Дії відтепер можна подати заяву про реєстрацію шлюбу

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Більше не треба йти у ДРАЦС. У декілька кліків на порталі Дія ви подаєте заяву та обираєте місце, час, формат, проведення церемонії", - пише пресслужба.

Для реєстрації шлюбу необхідно авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ "Сім'я" та обрати послугу "Заява про шлюб".

Далі заповнити заяву, обрати час і місце реєстрації, сплатити адміністративний збір і підтвердити це електронним підписом.

Також потрібно, аби ваш партнер також авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти й також підтвердив її електронним підписом.

Після цього обраний ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо церемонії на пошту.

У Мінцифри наголошуються, що процес подання заяви онлайн триває менше ніж 15 хвилин. А молодятам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження.