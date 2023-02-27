У Дії відтепер можна подати заяву про реєстрацію шлюбу
Подати заяву про реєстрацію шлюбу можна онлайн в Дії. Розробники завершили тестування послуги в застосунку
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Більше не треба йти у ДРАЦС. У декілька кліків на порталі Дія ви подаєте заяву та обираєте місце, час, формат, проведення церемонії", - пише пресслужба.
Для реєстрації шлюбу необхідно авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ "Сім'я" та обрати послугу "Заява про шлюб".
Далі заповнити заяву, обрати час і місце реєстрації, сплатити адміністративний збір і підтвердити це електронним підписом.
Також потрібно, аби ваш партнер також авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти й також підтвердив її електронним підписом.
Після цього обраний ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо церемонії на пошту.
У Мінцифри наголошуються, що процес подання заяви онлайн триває менше ніж 15 хвилин. А молодятам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження.
- Наприкінці грудня в Дії також стартувало бета-тестування двох нових послуг: заміни посвідчення водія й отримання виписки про несудимість.
- Крім того, стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України не планує запроваджувати нові сервіси у Дії, щоб відправляти повістки.
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