У "Дії" з'явився дитячий COVID-сертифікат

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.



Батьки можуть генерувати COVID-сертифікат у застосунку Дія дітям від 12 років, якщо ті отримали одну дозу вакцини чи щеплені повністю. Щоб це зробити, необхідно зайти в оновлений застосунок і додати свідоцтво про народження дитини.



Як це зробити:

Авторизуватися в "Дії".

Додати в застосунок свідоцтво про народження дитини.

У меню "Послуги" обрати "COVID-сертифікати".

Сертифікати дитини з’являться в застосунку разом із батьківськими.

Раніше Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинацію від коронавірусу підліткам від 12 років

З 14 років підлітки можуть авторизуватися в "Дії" самостійно за допомогою чипа NFC на ID-картці чи біометричному паспорті.

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