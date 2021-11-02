У "Дії" з'явився дитячий COVID-сертифікат
У застосунку "Дія" діти від 12 років можуть отримати сертифікат про повну вакцинацію чи однією дозою
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
Батьки можуть генерувати COVID-сертифікат у застосунку Дія дітям від 12 років, якщо ті отримали одну дозу вакцини чи щеплені повністю. Щоб це зробити, необхідно зайти в оновлений застосунок і додати свідоцтво про народження дитини.
Як це зробити:
- Авторизуватися в "Дії".
- Додати в застосунок свідоцтво про народження дитини.
- У меню "Послуги" обрати "COVID-сертифікати".
- Сертифікати дитини з’являться в застосунку разом із батьківськими.
- Раніше Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинацію від коронавірусу підліткам від 12 років
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