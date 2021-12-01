У "Динамо" визначились з трансферними планами на зиму: кого хочуть купити кияни

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у своїй авторській програмі на YouTube-каналі FootballHub.



За інформацією Циганика, у зимове трансферне вікно "Динамо" не буде активним учасником трансферного ринку. Кияни не вийшли в плей-офф єврокубків, тому боси клубу не збираються витрачати великі кошти для підсилення складу



Проте, у "Динамо" хочуть підписати центрального захисника та форварда. Серед нападників у шорт-листі є Артем Довбик з СК "Дніпро-1".



Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу також хотів би досвідченого гравця у центр оборони, щоб той допомагав прогресувати молодим Олександру Сироті та Іллі Забарному.



23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло мюнхенській "Баварії".

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