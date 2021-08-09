У дитсадку Тернополя спалах кишкової інфекції, - Держпродспоживслужба
Серед дітей молодшої групи в одному з дитячих садів Тернополя стався спалах кишкової інфекції, в зв'язку з чим робота зазначеної групи була припинена
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
"Зареєстровано спалах кишкової інфекції серед дітей молодшої групи в дитячому садку міста Тернополя, що відкрився 2 серпня 2021 року після традиційного ремонту в літній період. Про два випадки захворювань серед дітей стало відомо 05.08.2021. У той же день фахівці... почали розслідування з метою встановлення причин виникнення інфекційних захворювань", - йдеться у повідомленні.
У ньому уточнюється, що в даний момент очікуються результати лабораторних досліджень.
"За рекомендацією Держпродспоживслужби з 09.08.2021 молодша група даного закладу закрита", - пише пресслужба.
Відомо, що фахівці Держпродспоживслужби вже почали розслідування інциденту.
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