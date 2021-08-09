У дитсадку Тернополя спалах кишкової інфекції, - Держпродспоживслужба

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.



"Зареєстровано спалах кишкової інфекції серед дітей молодшої групи в дитячому садку міста Тернополя, що відкрився 2 серпня 2021 року після традиційного ремонту в літній період. Про два випадки захворювань серед дітей стало відомо 05.08.2021. У той же день фахівці... почали розслідування з метою встановлення причин виникнення інфекційних захворювань", - йдеться у повідомленні.



У ньому уточнюється, що в даний момент очікуються результати лабораторних досліджень.



"За рекомендацією Держпродспоживслужби з 09.08.2021 молодша група даного закладу закрита", - пише пресслужба.



Відомо, що фахівці Держпродспоживслужби вже почали розслідування інциденту.

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