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У дитячому садку на Київщині стався вибух природного газу

26 жовтня, 2021 вiвторок
17:59
Суспільство

У дитячому садку “Вербиченька” с. Кодаки Обухівського району Київщини після запуску котельні стався вибух природного газу

Про це повідомляє пресслужба КОДА.

Відбулося руйнування харчоблоку дитячого закладу. Котельня та харчоблок є окремою від дитячого садка будівлею, тому сам заклад не постраждав.

Загиблих та потерпілих серед співробітників закладу в результаті аварії немає. Всього в закладі перебувало 10 працівників.  Дітей на момент інциденту в садочку не було. 

 

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вибух
Київщина
дитячий садок
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