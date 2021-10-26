У дитячому садку на Київщині стався вибух природного газу

Про це повідомляє пресслужба КОДА.

Відбулося руйнування харчоблоку дитячого закладу. Котельня та харчоблок є окремою від дитячого садка будівлею, тому сам заклад не постраждав.

Загиблих та потерпілих серед співробітників закладу в результаті аварії немає. Всього в закладі перебувало 10 працівників. Дітей на момент інциденту в садочку не було.



