У дитячому садку на Київщині стався вибух природного газу
У дитячому садку “Вербиченька” с. Кодаки Обухівського району Київщини після запуску котельні стався вибух природного газу
Про це повідомляє пресслужба КОДА.
Відбулося руйнування харчоблоку дитячого закладу. Котельня та харчоблок є окремою від дитячого садка будівлею, тому сам заклад не постраждав.
Загиблих та потерпілих серед співробітників закладу в результаті аварії немає. Всього в закладі перебувало 10 працівників. Дітей на момент інциденту в садочку не було.
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