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У "Дію" додали функцію з генерування довідки про несудимість

8 лютого, 2022 вiвторок
11:15
Наука застосунок Дія

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що з 8 лютого у "Дії" з'явилась можливість генерувати довідку про несудимість

Про це він написав у Telegram.

"Довідка про несудимість - один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку", - зазначив Федоров.

Раніше довідку про несудимість можна було отримати або в сервісних центрах МВС, або через посередників.

Федоров додав, що деталі користування послугою повідомлять на Diia Summit.
 

 
  • Нагадаємо, 1 лютого у "Дії" з'явився сертифікат про COVID-вакцинацію бустерною дозою.

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