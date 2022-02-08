У "Дію" додали функцію з генерування довідки про несудимість
Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що з 8 лютого у "Дії" з'явилась можливість генерувати довідку про несудимість
Про це він написав у Telegram.
"Довідка про несудимість - один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку", - зазначив Федоров.
Раніше довідку про несудимість можна було отримати або в сервісних центрах МВС, або через посередників.
Федоров додав, що деталі користування послугою повідомлять на Diia Summit.
- Нагадаємо, 1 лютого у "Дії" з'явився сертифікат про COVID-вакцинацію бустерною дозою.
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