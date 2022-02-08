У "Дію" додали функцію з генерування довідки про несудимість

Про це він написав у Telegram.



"Довідка про несудимість - один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку", - зазначив Федоров.



Раніше довідку про несудимість можна було отримати або в сервісних центрах МВС, або через посередників.



Федоров додав, що деталі користування послугою повідомлять на Diia Summit.



Нагадаємо, 1 лютого у "Дії" з'явився сертифікат про COVID-вакцинацію бустерною дозою.