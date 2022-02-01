У "Дії" з'явився сертифікат про COVID-вакцинацію бустерною дозою
З 1 лютого в застосунку та на порталі "Дія" можна завантажити COVID-сертифікат про бустерне щеплення
Про це інформує МОЗ.
"Відсьогодні усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством цифрової трансформації запустило технічний функціонал для нових цифрових документів про щеплення", - ідеться в повідомленні.
Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку "Дія". Зробити це можна одразу в перший день введення дози вакцини проти COVID-19, щойно медики введуть дані про вакцинацію до ЕСОЗ. Термін дії такого документа становитиме 270 днів, як і в країнах ЄС.
"Як і обіцяли, всі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Наразі понад 350 тисяч українців посилили свій захист та вже отримали бустерну дозу антиковідної вакцини. Принаймні 1 дозою вже вакциновано половина дорослого населення. Більше 47% отримали повний базовий курс вакцинації, а саме 2 дози. Збільшення відсотку вакцинованих українців, дозволить нам з більшою впевненістю дивитися у майбутнє", - зауважив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
В Україні документ набуває чинності з дня від дати щеплення, а в країнах Довірчої мережі - з 14 дня.
Сертифікат генерується за умови будь-якої з дозволених схем поєднання вакцин, визнаних в Україні. Бустерну дозу рекомендованно вводити препаратами Moderna або Comirnaty.
Окрім COVID-сертифіката, українці, вакциновані бустерною дозою, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Медичний документ видають за місцем щеплення чи в сімейного лікаря, у ньому мають бути перелічені усі дози вакцинації проти COVID-19 відповідно до вимог. Цей документ буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення від коронавірусу.
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