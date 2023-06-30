У Дію повертають послугу зміни місця проживання
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, що невдовзі у Дії знову з'явиться послуга зміни місця проживання
Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у телеграмі.
"Вдосконалили послугу. Тому вже скоро зможете в кілька кліків змінити місце проживання без походів до ЦНАПу чи органів реєстрації. Також ми автоматизували сервіс та виключили людський фактор. Послугою зможуть скористатися жінки та діти", - пише Федоров.
Міністр закликав українців реєструватись на бета-тест, щоб стати першими користувачами сервісу зміни місця проживання.
- З 21 червня у Дії з'явилась послуга автоматичного закриття ФОПу - відтепер не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, все можна зробити прямо на порталі.
- У Дії також додали військову облігацію Нова Каховка.
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