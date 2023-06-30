У Дію повертають послугу зміни місця проживання

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у телеграмі.

"Вдосконалили послугу. Тому вже скоро зможете в кілька кліків змінити місце проживання без походів до ЦНАПу чи органів реєстрації. Також ми автоматизували сервіс та виключили людський фактор. Послугою зможуть скористатися жінки та діти", - пише Федоров.

Міністр закликав українців реєструватись на бета-тест, щоб стати першими користувачами сервісу зміни місця проживання.