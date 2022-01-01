У Дніпрі чоловіку відірвало пальця петардою

Екс-спікер білоруського парламенту Шушкевич: через справу проти Порошенка Україна ризикує втратити демократичне лідерство

"Голосів буде більш, ніж достатньо": Данілов заявив, що документів щодо санкцій проти Порошенка РНБО не отримувала