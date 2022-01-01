У Дніпрі чоловіку відірвало пальця петардою
31 грудня 2021 року на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі чоловік, підриваючи святкову петарду, залишився без пальця
Про це із посиланням на місцевий інформаційнйи портал Наше місто розповідає Еспресо.TV.
Чоловік отримав серйозні травми, з якими був госпіталізований до 4-ї міської лікарні.
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"Вибухом йому відірвало фалангу пальця та пошкодило кисть. Новий рік він зустрічав на лікарняному ліжку", - зазначає видання.
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