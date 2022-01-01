У Казахстані згоріла новорічна ялинка в місті Тараз. Є відео

Це сталося під час святкування у ніч з 31 грудня на 1 січня. Інформацію підтвердили в акіматі (муніципалітеті), передає Еспресо.TV.



За інформацією прес-служби міста, площа загоряння становила 15 квадратних метрів, ялинка була штучна.



Читайте також: Юлія Чернінька. 2022-й. Яким буде рік Тигра в період ретроградної Венери



Причиною пожежі могло стати коротке замикання.



Пожежа була загашена о 00:20 за місцевим часом.До ліквідації пожежі було залучено 14 осіб та чотири одиниці техніки ДНС Жамбилської області.