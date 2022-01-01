У Казахстані згоріла новорічна ялинка в місті Тараз. Є відео
На площі Шахрістан, що у казахстанському місті Тараз, згоріла новорічна ялинка
Це сталося під час святкування у ніч з 31 грудня на 1 січня. Інформацію підтвердили в акіматі (муніципалітеті), передає Еспресо.TV.
За інформацією прес-служби міста, площа загоряння становила 15 квадратних метрів, ялинка була штучна.
Читайте також: Юлія Чернінька. 2022-й. Яким буде рік Тигра в період ретроградної Венери
Причиною пожежі могло стати коротке замикання.
Пожежа була загашена о 00:20 за місцевим часом.
До ліквідації пожежі було залучено 14 осіб та чотири одиниці техніки ДНС Жамбилської області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 31.11
- Актуальне
- Важливе