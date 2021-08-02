У Дніпрі мер обіцяє вакцинованим містянам безкоштовний проїзд
У Дніпрі щепленим від коронавірусу містянам буде надано безкоштовний проїзд у міському електротранспорті і метро
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав міський голова Борис Філатов.
«Всім провакцинованим землякам буде надано безкоштовний проїзд у міському електротранспорті і метро», - пише він.
Також Філатов запроваджує ряд заходів для противників вакцинації серед підлеглих.
"Дніпро - складне місто. Тут треба не соромитися брати на себе політичну відповідальність, вести за собою і показувати особистий приклад. Коротше, тепер всі мої підлеглі зобов'язані бути вакцинованими, а якщо не хочуть, то нехай власним коштом щотижня надають довідку про негативний ПЛР (як у мерії Нью-Йорка). Або звільняються", - написав міський голова.
Також Філатов пообіцяв, що вакциновані містяни зможуть "ходити в кіно безкоштовно".
За його словами, розпорядження підписане, зараз піде в офіційну публікацію.
У розпорядженні, опублікованому в Фейсбуці, йдеться про те, що щепленим двома дозами видаватимуться проїзні квитки. Зараз готується проєкт цього рішення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 27
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.05
- Актуальне
- Важливе