У Дніпрі мер обіцяє вакцинованим містянам безкоштовний проїзд

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав міський голова Борис Філатов.



«Всім провакцинованим землякам буде надано безкоштовний проїзд у міському електротранспорті і метро», - пише він.



Також Філатов запроваджує ряд заходів для противників вакцинації серед підлеглих.



"Дніпро - складне місто. Тут треба не соромитися брати на себе політичну відповідальність, вести за собою і показувати особистий приклад. Коротше, тепер всі мої підлеглі зобов'язані бути вакцинованими, а якщо не хочуть, то нехай власним коштом щотижня надають довідку про негативний ПЛР (як у мерії Нью-Йорка). Або звільняються", - написав міський голова.



Також Філатов пообіцяв, що вакциновані містяни зможуть "ходити в кіно безкоштовно".



За його словами, розпорядження підписане, зараз піде в офіційну публікацію.



У розпорядженні, опублікованому в Фейсбуці, йдеться про те, що щепленим двома дозами видаватимуться проїзні квитки. Зараз готується проєкт цього рішення.

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