У Дніпрі серія вибухів, на Нікопольщині обстріли освітлювальними снарядами
Російські війська вночі, 6 травня, завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області
Про це повідомляє у Telegram голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Прибережні території – активність ворожої артилерії, перебувайте у безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні глави Нікопольської РВА.
За його словами, війська РФ освітлюють берег водосховища освітлювальними боєприпасами, тому рекомендується знаходитись у безпечних місцях, можливий повторний обстріл.
Також "Суспільне" повідомляє про серію вибухів у Дніпрі.
- Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська артилерією обстріляли Нікополь, є пошкодження будинків та господарчих споруд, постраждалих немає.
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