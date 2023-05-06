У Дніпрі серія вибухів, на Нікопольщині обстріли освітлювальними снарядами

Про це повідомляє у Telegram голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Прибережні території – активність ворожої артилерії, перебувайте у безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні глави Нікопольської РВА.

За його словами, війська РФ освітлюють берег водосховища освітлювальними боєприпасами, тому рекомендується знаходитись у безпечних місцях, можливий повторний обстріл.

Також "Суспільне" повідомляє про серію вибухів у Дніпрі.