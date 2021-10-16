У Дніпрі вчителька початкових класів пила під час уроків. Її звільнено

Мама учениці 2-го класу Юлія Риженька розповіла, що класна керівниця її дочки неодноразово вела уроки в п'яному вигляді. Більш того, "пила горілку" в шкільних стінах, й на 5-ий урок вже не могла розмовляти, розповідає Еспресо.TV.



Батьки поскаржилися адміністрації навчального закладу.



Інформація підтвердилася. 15 жовтня вчительку звільнили.



"Адміністрація школи знала про проблеми вчителя з алкоголем, оскільки саме з цієї причини вона була звільнена з попередньої школи, але прикривала цей факт, аргументуючи тим, що працювати нікому", - каже Юлія Риженька.



В департаменті гуманітарної політики Дніпровського міської ради порталу Наше місто підтвердили, що інцидент мав місце, а також те, що вчителька звільнена.



"Вчителька була звільнені від роботи адміністрацією закладу. З адміністрацією закладу також була проведена бесіда. Зараз вакансія відкрита, кадрові питання вирішуються адміністрацією. У школах - кадрова автономія", - розповіли в департаменті.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb