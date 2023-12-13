У Дніпрі відкриють фотовиставку "Сміливі нести світло" про життя під час блекаутів

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

На фотовиставці будуть представлені роботи Михайла Палінчака, Сергія Моргунова, Саші Маслова, Поліни Полікарпової, Мстислава Чернова, Сергія Рістенка, Сергія Коровайного та інших. Мета проєкту – нагадати, як жили українці під час масових відключень світла, налагоджували побут, продовжували працювати й допомагати один одному.

Відкриття заплановане на 16 грудня о 15:00.

Виставка працюватиме з середи по неділю з 10:00 до 17:30 у Дніпровському художньому музеї за адресою вул. Шевченка, 21.

Знімки майже з усіх регіонів України зібрані у двомовну книгу "Сміливі нести світло". Нині вона доступна за ціною 1900 грн. Увесь прибуток від продажу книги команда творців обіцяє передати на закупівлю дронів для 2-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї Окремої гірсько-штурмової бригади.