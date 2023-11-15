У Харкові триває фотовиставка "Сміливі нести світло" про життя під час блекаутів

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, який є ініціатором створення фотокниги та виставки.

Виставка триватиме до 19 листопада. Локація – харківський "ЄрміловЦентр".

Представлені на заході знімки демонструють, як українці жили під час блекаутів, налагоджували побут, продовжували працювати й допомагати один одному.

"Осмислити пережитий досвід можна завдяки світлинам Сергія Моргунова, Саші Маслова, Поліни Полікарпової, Мстислава Чернова, Михайла Палінчака, Сергія Рістенка, Сергія Коровайного та інших", - зазначили в ДТЕК.

"Документація масових відключень світла дає новий вимір, нову глибину в розумінні того, як українці переживають найважчі часи свого життя і водночас формуються як нація — ми адаптуємося до будь-якого дискомфорту, але не погоджуємося на щонайменші компроміси із совістю… Навіть у надзвичайно важких умовах українці знаходять спосіб навчатися, створювати, працювати", - пояснили організатори виставки.

Фото: пресслужба ДТЕК

У вересні стало відомо, що в Україні склали графіки погодинних відключень, але не застосовуватимуть їх. Відключення можливі лише в разі серйозних пошкоджень енергооб'єктів унаслідок нових обстрілів.

12 жовтня очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що Україна підготувалася до можливих блекаутів узимку, тривалих відключень електрики не передбачається.

Знімки майже з усіх регіонів України зібрані у двомовну книгу "Сміливі нести світло". Нині вона доступна для передзамовлення за ціною 1900 грн. У наявності книжка буде з 20 листопада.

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