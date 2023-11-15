У Харкові триває фотовиставка "Сміливі нести світло" про життя під час блекаутів
У Харкові триває фотовиставка "Сміливі нести світло". Там представлені роботи відомих фотографів, присвячені найскладнішій зимі в історії незалежної України
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, який є ініціатором створення фотокниги та виставки.
Виставка триватиме до 19 листопада. Локація – харківський "ЄрміловЦентр".
Представлені на заході знімки демонструють, як українці жили під час блекаутів, налагоджували побут, продовжували працювати й допомагати один одному.
"Осмислити пережитий досвід можна завдяки світлинам Сергія Моргунова, Саші Маслова, Поліни Полікарпової, Мстислава Чернова, Михайла Палінчака, Сергія Рістенка, Сергія Коровайного та інших", - зазначили в ДТЕК.
"Документація масових відключень світла дає новий вимір, нову глибину в розумінні того, як українці переживають найважчі часи свого життя і водночас формуються як нація — ми адаптуємося до будь-якого дискомфорту, але не погоджуємося на щонайменші компроміси із совістю… Навіть у надзвичайно важких умовах українці знаходять спосіб навчатися, створювати, працювати", - пояснили організатори виставки.
Фото: пресслужба ДТЕК
Знімки майже з усіх регіонів України зібрані у двомовну книгу "Сміливі нести світло". Нині вона доступна для передзамовлення за ціною 1900 грн. У наявності книжка буде з 20 листопада.
- У вересні стало відомо, що в Україні склали графіки погодинних відключень, але не застосовуватимуть їх. Відключення можливі лише в разі серйозних пошкоджень енергооб'єктів унаслідок нових обстрілів.
- 12 жовтня очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що Україна підготувалася до можливих блекаутів узимку, тривалих відключень електрики не передбачається.
Читайте також. Зима близько: у якому стані наша енергетика та наскільки тривалими можуть бути блекаути
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.27 Купівля 37.27Продаж 37.83
- EUR Купівля 39.84Продаж 40.89
- Актуальне
- Важливе