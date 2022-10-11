У Дніпрі за ніч відремонтували дорогу, яку зруйнували окупанти

Фото відремовнованої вулиці Борис Філатов опублікував у телеграмі.

"Ми всі ніч працювали, зчепивши зуби. Ми все відновимо та все відбудуємо. Але наша ненависть житиме століттями", – написав він.

Нагадаємо, що 10 жовтня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Одна з російських ракет влучила в проїжджу частину, поряд із зупинкою громадського транспорту. Вибуховою хвилею пошкодило прилеглі будинки та повибивало шибки