У Дніпрі за ніч відремонтували дорогу, яку зруйнували окупанти
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про неймовірну роботу комунальників, які за ніч відремонтували значні руйнування – наслідки ракетних ударів РФ
Фото відремовнованої вулиці Борис Філатов опублікував у телеграмі.
"Ми всі ніч працювали, зчепивши зуби. Ми все відновимо та все відбудуємо. Але наша ненависть житиме століттями", – написав він.
- Нагадаємо, що 10 жовтня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Одна з російських ракет влучила в проїжджу частину, поряд із зупинкою громадського транспорту. Вибуховою хвилею пошкодило прилеглі будинки та повибивало шибки
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