У Дніпрі знову працюватиме зовнішнє освітлення

Про це повідомив у facebook Департамент благоустрою та інфраструктури м. Дніпро.

"Загальна кількість світильників, що працюватимуть не перевищуватиме 30% та буде залежати від ситуації в енергосистемі України", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що це допоможе зменшити кількість розбійних нападів, дорожньо-транспортних пригод та фактів псування майна. Плановий режим роботи до 21:00, мости до 24:00.

Нагадаємо: 20 грудня у Дніпрі відбулась пожежа на електропідстанції заводу Південмаш, без світла і тепла залишилась значна кількість людей.

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