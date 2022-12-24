У Дніпрі знову працюватиме зовнішнє освітлення
Дніпро знову ввійшов у графік планових відключень, тому для безпеки та зручності містян на вулицях міста частково працюватиме зовнішнє освітлення
Про це повідомив у facebook Департамент благоустрою та інфраструктури м. Дніпро.
"Загальна кількість світильників, що працюватимуть не перевищуватиме 30% та буде залежати від ситуації в енергосистемі України", - йдеться у дописі.
Також зазначається, що це допоможе зменшити кількість розбійних нападів, дорожньо-транспортних пригод та фактів псування майна. Плановий режим роботи до 21:00, мости до 24:00.
- Нагадаємо: 20 грудня у Дніпрі відбулась пожежа на електропідстанції заводу Південмаш, без світла і тепла залишилась значна кількість людей.
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