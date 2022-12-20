Через пожежу на підстанції Південмашу велика частина жителів Дніпра залишилась без світла та тепла, - депутат міськради
У Дніпрі відбулась пожежа на електропідстанції заводу Південмаш, без світла і тепла залишилась значна кількість людей
Про це в ефірі Еспресо заявив депутат міської ради Дніпра Каміль Примаков.
"Це (відсутність світла, - ред) ситуація пов'язана з електропідстанцією Південмашу. Там відбулась пожежа після перепадів напруги. Велика кількість мешканців Дніпра, яка живе біля заводу, залишається без світла і тепла. Сьогодні вже частині мешканців дали тепло. Як повідомляють комунальники, до вечора буде відновлено світло", - сказав він.
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