Про це в ефірі Еспресо заявив депутат міської ради Дніпра Каміль Примаков.

"Це (відсутність світла, - ред) ситуація пов'язана з електропідстанцією Південмашу. Там відбулась пожежа після перепадів напруги. Велика кількість мешканців Дніпра, яка живе біля заводу, залишається без світла і тепла. Сьогодні вже частині мешканців дали тепло. Як повідомляють комунальники, до вечора буде відновлено світло", - сказав він.