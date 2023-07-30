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У Дніпрі зросла кількість постраждалих через ракетний обстріл РФ

30 липня, 2023 неділя
20:11
Війна з Росією Ракетний удар РФ по Дніпру

У Дніпрі через російський ракетний удар у п'ятницю, 28 липня, кількість постраждалих збільшилась до 10 людей, серед них три дитини

Про це 30 липня повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилась до 10. Це хлопець 14 років", - повідомив голова ОВА.

Зазначається, що у хлопця, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею. Він також лікуватиметься вдома.

"Заради того, щоб більше не було таких атак і малеча мала дитинство, стоять наші воїни. А ще заради таких тихих днів, як сьогодні", - йдеться у повідомленні.

  • Російські терористи у п'ятницю, 28 липня, здійснили ракетний удар по багатоповерхівці й будівлі СБУ в Дніпрі. Унаслідок атаки пошкоджено 3 адміністративні споруди, 7 автівок та 4 житлові будинки.
Україна
Дніпро
російська армія
Дніпропетровщина
ракетний удар
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