У Дніпрі зросла кількість постраждалих через ракетний обстріл РФ

Про це 30 липня повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилась до 10. Це хлопець 14 років", - повідомив голова ОВА.

Зазначається, що у хлопця, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею. Він також лікуватиметься вдома.

"Заради того, щоб більше не було таких атак і малеча мала дитинство, стоять наші воїни. А ще заради таких тихих днів, як сьогодні", - йдеться у повідомленні.