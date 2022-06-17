У "ДНР" збираються до 2023 року "відродити справжній "Шахтар"

Про це повідомляє російське ЗМІ "Матч ТВ".

Пушилін заявив, що поки не мав контактів з російським футбольним союзом.

"Контактів із РФС поки що не встановлювали, але те, що бажання щодо того, що в Донецьку справжній "Шахтар", донецький "Шахтар" має відновитися, абсолютно точно є. Причому це питання має дуже серйозну підтримку населення Донбасу. За термінами я розраховував би на те, що це відбудеться наступного року. Поки що такий обережний прогноз", — сказав ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Донецький "Шахтар", яким володіє Рінат Ахметов, з 2014 року покинув рідне місто, але продовжує виступати у чемпіонаті України.

Клуб також засуджує російську агресію.

8 червня ватажок терористів "ДНР" оголосив про розпуск "уряду" псевдореспубліки.

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