Пушилін розігнав "уряд ДНР"

Про відставку Пушилін написав у середу, 8 червня, у Telegram-каналі, не пояснивши, із чим пов'язане його рішення.

Він повідомив, що "глава органу" Олександр Ананченко звільнений від своїх обов'язків, що тягне за собою звільнення решти.

Пушилін додав, що знайшов для Ананченка нову "посаду". Він запропонував останньому очолити "держкорпорацію" "Донецькі технології".

"Кандидатуру на посаду голови уряду сьогодні мною внесено до Народної ради Донецької Народної Республіки", – написав ватажок бойовиків.

Нагадаємо, нещодавно під час бойового зіткнення на Сході України було ліквідовано командира армійського корпусу "ДНР" генерал-майора Романа Кутузова.

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