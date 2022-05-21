У Донецькій області скорочують терміни комендантської години

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. З понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00", - написав він.

Кириленко закликав дотримуватися правил.