У Донецьку задавили пропагандиста Дубового, колаборант Губарев звинуватив командира окупантів
У тимчасово окупованому Донецьку збили на смерть пропагандиста Геннадія Дубового, місцеві колаборанти звинувачують командира окупантів
Про це повідомляє російське РІА "Новости".
"Військор Геннадій Дубовий загинув у ДТП у центрі Донецька. Як розповів депутат Народної ради ДНР Владислав Бердичевський, Дубовий пішов за квітами, його збила машина", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що зраднику було 56 років. Росіяни пишуть, що за час "служіння" окупантам він встиг взяти участь "у всіх боях "Новоросії", крім Дебальцевської операції (через поранення в аеропорту)".
Останнім часом Дубовий займався поширенням російської пропаганди, як "воєнкор "ДНР".
Дубовий був головним редактором так званої газети "Голос Народа - Голос Республики" — видання терористів "ДНР". Він, зокрема, висвітлював діяльність підрозділу загиблого бойовика Арсена Павлова із позивним "Моторола".
Новину про загибель пропагандиста прокоментував український журналіст і блогер Денис Казанський:
"У центрі Донецька загинув пропагандист "ДНР" Геннадій Дубовий. До війни був донецьким журналістом, потім став воєнкором, розпалював ненависть, закликав до війни та вбивств українців, прославляв Моторолу та інших людожерів і виродженців. Загинув Дубовий у найкращих традиціях професійних новоросів. Його задавили машиною російські військові. Прямо у самому центрі, перед будівлею ОДА. На перехресті вул. Артема та бульвару Шевченка. Боровся з бандерівцями, а в результаті був розмазаний по асфальту "визволителями", які носяться центром міста на позамежних швидкостях і регулярно давлять людей. І так у них завжди".
Як повідомив сепаратист Павло Губарєв, пропагандиста Дубового у центрі Донецька задавив командир комендантського полку так званої ДНР В'ячеслав Сніткін.
- 5 вересня на тимчасово окупованій території Луганщини під час спецоперації СБУ підірвали очільника "митниці "ЛНР" та агента центрального апарату ФСБ Юрія Афанасьєвського.
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