У ДПСУ пояснили, як за кордон випускають чоловіків, які перевозять гуманітарні вантажі
У ДПСУ прояснили умови щодо пропуску військовозобов'язаних чоловіків для перевезення через кордон гуманітарних вантажів
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Для військовозобов'язаних чоловіків, які хочуть перевезти гуманітарні вантажі, потрібно зробити три кроки:
- Отримати рішення державної обласної військової адміністрації або Мінінфраструктури, оформлені у вигляді наказу або розпорядження;
- Наявність паспортного документа;
- Перебування в інформаційній системі "Шлях".
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