У ДПСУ пояснили, як за кордон випускають чоловіків, які перевозять гуманітарні вантажі

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Для військовозобов'язаних чоловіків, які хочуть перевезти гуманітарні вантажі, потрібно зробити три кроки:

Отримати рішення державної обласної військової адміністрації або Мінінфраструктури, оформлені у вигляді наказу або розпорядження; Наявність паспортного документа; Перебування в інформаційній системі "Шлях".

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