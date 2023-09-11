У другий день Ігор Нескорених-2023 Україна здобула 4 медалі

Про це йдеться на офіційному facebook української збірної.

Микола Заріцький здобув золото зі штовхання ядра в категорії IF1 з результатом 11.30 м. Срібло Україні принесли Володимир Гера, в категорії IF7 у метанні диска з результатом 10.50 метра та Максим Дмитраш у категорії IJ5 зі стрибків в довжину з результатом 5.44 метра.

Своєю чергою Віталій Бородавка фінішував третім під час забігу на 100 м в категорії IT7 з результатом 12.56 секунд.

Загалом, за два дні Ігор Нескорених-2023, Україна завоювала 2 золоті, 5 срібних та 3 бронзові медалі.