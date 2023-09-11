Україна здобула 6 медалей у перший день Ігор Нескорнеих-2023
У неділю, 10 вересня, збірна України здобула 1 золоту, 3 срібні та 2 бронзові медалі на Іграх Нескорених
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Дюссельдорфі (Німеччина) золото Україні приніс Олександр Маковей у штовханні ядра в категорії IF8. На рахунку легкоатлетів також два срібла - Володимир Гера став другим в штовханні ядра (IF7), а Микола Заріцький - у метанні диска (IF1). Крім цього віцечемпіоном Ігор нескорених став Максим Зубов в паверліфтингу (IP6).
Також в перший змагальний день бронзу для України виграли Вадим Мазніченко у штовханні ядра (IF6) та Володимир Товкис у метанні диска (IF2).
Ігри нескорених-2023
Ігри нескорених-2023 відбуваються з 9 до 16 вересня у Дюссельдорфі, в них виступають 600 учасників із 22 країн світу. Україну представляють 25 спортсменів.
- 5 червня Мінветеранів оприлюднило склад збірної України на Invictus Games-2023 у Дюссельдорфі. Представляти нашу країну на Іграх Нескорених будуть 25 ветеранів
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