Україна здобула 6 медалей у перший день Ігор Нескорнеих-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Дюссельдорфі (Німеччина) золото Україні приніс Олександр Маковей у штовханні ядра в категорії IF8. На рахунку легкоатлетів також два срібла - Володимир Гера став другим в штовханні ядра (IF7), а Микола Заріцький - у метанні диска (IF1). Крім цього віцечемпіоном Ігор нескорених став Максим Зубов в паверліфтингу (IP6).

Також в перший змагальний день бронзу для України виграли Вадим Мазніченко у штовханні ядра (IF6) та Володимир Товкис у метанні диска (IF2).

Ігри нескорених-2023

Ігри нескорених-2023 відбуваються з 9 до 16 вересня у Дюссельдорфі, в них виступають 600 учасників із 22 країн світу. Україну представляють 25 спортсменів.