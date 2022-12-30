Про це йдеться в дописі ДСНС у фейсбуці.

Якщо у вас зв'язок - спробуйте під'єднатися до мережі іншого оператора. Для цього оберіть доступну мережу в налаштуваннях телефона та спробуйте по черзі під'єднатися до кожного оператора.

Також можна перевірити, чи є поблизу справний стаціонарний телефон. Щоб дізнатися новини, використовуйте портативний радіоприймач на батарейках або акумуляторі.

Наперед дізнайтеся про найближчі установи, де є зв'язок. Це можуть бути "Пункти Незламності", органи місцевого самоврядування, пошта, пожежно-рятувальні частини, поліція або станції швидкої.

Уточніть в інтернет-провайдера, чи має він додаткові акумулятори або інші прилади для живлення мережі.

"Попередньо домовтеся з рідними чи друзями про місце та час зустрічі. Пильнуйтеся та пильнуйте інших!", - пише ДСНС.

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