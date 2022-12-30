У ДСНС дали поради українцям: що робити, якщо зник зв'язок
Державна служба з надзвичайних ситуацій пояснила українцям, що робити, якщо зник зв'язок
Про це йдеться в дописі ДСНС у фейсбуці.
Якщо у вас зв'язок - спробуйте під'єднатися до мережі іншого оператора. Для цього оберіть доступну мережу в налаштуваннях телефона та спробуйте по черзі під'єднатися до кожного оператора.
Також можна перевірити, чи є поблизу справний стаціонарний телефон. Щоб дізнатися новини, використовуйте портативний радіоприймач на батарейках або акумуляторі.
Наперед дізнайтеся про найближчі установи, де є зв'язок. Це можуть бути "Пункти Незламності", органи місцевого самоврядування, пошта, пожежно-рятувальні частини, поліція або станції швидкої.
Уточніть в інтернет-провайдера, чи має він додаткові акумулятори або інші прилади для живлення мережі.
"Попередньо домовтеся з рідними чи друзями про місце та час зустрічі. Пильнуйтеся та пильнуйте інших!", - пише ДСНС.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.51
- Актуальне
- Важливе