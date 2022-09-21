У ДСНС підрахували, яку площу Харківської області потрібно розмінувати

Про це на брифінгу повідомив заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.

У ДСНС відзначили, що російська армія замінувала територію Харківщини інтенсивніше, ніж Київщину.

"Дуже поширене замінування протипіхотними мінами, деякі території просто всипані протипіхотними мінами вздовж доріг, це ускладнює пересування техніки і населення. Розмінування зараз — ключове завдання ДСНС", - сказав Примуш.

На Харківщині зараз працюють 129 саперів. Щодня в регіон прибувають нові команди, які до кінця року мають оглянути та розмінувати об'єкти житлово-комунального господарства, навчальні заклади, лікарні.

"Також близько 4 тис. км доріг, які були окуповані. Ключове завдання — дороги національного та регіонального значення. Серед завдань — очищення територій під лініями електропередач. Окрема історія — 32 великих об'єкти енергопостачання та інша критична інфраструктура, а також житловий фонд", - повідомив Роман Примуш.

Другий етап розмінування стосуватиметься лісів, полів та річок, говорить представник надзвичайників.

"Забрудненість акваторій доволі висока, активна фаза бойових дій як раз відбувалася навколо водних акваторій. Це складні операції, тому складно оцінити, скільки часу це може зайняти, можливо, кілька років", - йдеться у виступі Примуша на брифінгу.

21 вересня на Харківському напрямку українські захисники відбили російський наступ на Куп'янськ.

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