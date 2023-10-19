У Дунай випустили понад 2,5 тис. осетрових, аби зберегти популяцію після підриву Каховської ГЕС
У Дунай випустили понад 2,5 тис. осетрових. Підрив окупантами греблі Каховської ГЕС поставив під загрозу існування цього виду риб, занесеного до Червоної книги
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Ініціатором заходу став Всесвітній фонд природи WWF-Україна, який уже понад 5 років займається збереженням осетрових видів риб в Україні. Зарибок вирощено Одеським осетринницьким комплексом. Кожна рибка важить 150 - 300 грамів.
"Вплив гідробудівництва, зарегульованості річок, інтенсивного промислу та браконьєрства призвели до значного скорочення осетрових та занесення їх до Червоної книги України. Російська агресія, підрив Каховської ГЕС спровокував екологічну та гуманітарну катастрофу і поставив під загрозу існування багатьох видів дикої фауни, в тому числі й осетрових", - сказав заступник голови Мінагрополітики Віталій Головня.
Вказується, що осетрові є важливою частиною річкових екосистем і водночас найвразливішим видом у світі, тому Україна прагне їх зберегти.
- Унаслідок підриву Каховської ГЕС було затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод.
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